Roma caso Villaggio Falcone | Trenta denunce e tre espulsioni ma è ancora libero
Roma, 7 dic – È un episodio che, da solo, racconta lo stato reale dell’immigrazione in Italia e, soprattutto, le falle clamorose del sistema dei rimpatri. A denunciarlo, con un comunicato duro e dettagliato, è Nicola Franco, presidente del Municipio VI delle Torri di Roma. Secondo quanto riportato, un cittadino nigeriano con oltre trenta denunce all’attivo, precedenti per spaccio, rapina a mano armata, possesso e uso di armi bianche, aggressioni e lesioni a pubblici ufficiali, era stato arrestato a Villaggio Falcone e sottoposto a un nuovo decreto di espulsione, il terzo, firmato dal Questore di Roma Roberto Massucci. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
