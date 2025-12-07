Roma arrestato primario Sant' Eugenio

21.00 La polizia li ha colti in flagranza mentre avveniva il passaggio di denaro: con l'accusa di corruzione sono stati arrestati il primario di Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio (Rm) Roberto Palumbo e l'imprenditore Maurizio Terra amministratore unico della Dialeur, azienda di strumentazioni sanitarie. Il primario sarebbe stato sorpreso dagli agenti mentre intascava una mazzetta da 3mila euro dall'imprenditore. Il medico è in carcere,l'altro ai domiciliari,in attesa della convalida del Gip. In totale sono 12 gli indagati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

