Roma arrestato primario dell’ospedale Sant' Eugenio | è accusato di corruzione

È stato arrestato a Roma Roberto Palumbo, primario di Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio, con l’accusa di corruzione. Secondo gli investigatori avrebbe intascato in flagranza una tangente da circa 3mila euro nell'ambito di una indagine che vede coinvolte 12 persone. Fermato anche un imprenditore che si occupa di strumentazione per la dialisi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

