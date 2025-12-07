Rogo in discoteca Goaturisti tra morti
9.00 Almeno 25 persone sono morte nell'incendio scoppiato in una discoteca a Goa, in India. Molti i turisti tra le vittime. Il locale infatti è molto frequentato da turisti che affollano le famose spiagge. Il premier Pramod Sawant ha visitato il locale della tragedia e ha ordinato un'inchiesta, promettendo che i responsabili saranno puniti severamente. La polizia di Goa sospetta un'esplosione di un cilindro di gas in cucina come causa del rogo nella discoteca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
