Rogo in discoteca Goaturisti tra morti

Servizitelevideo.rai.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.00 Almeno 25 persone sono morte nell'incendio scoppiato in una discoteca a Goa, in India. Molti i turisti tra le vittime. Il locale infatti è molto frequentato da turisti che affollano le famose spiagge. Il premier Pramod Sawant ha visitato il locale della tragedia e ha ordinato un'inchiesta, promettendo che i responsabili saranno puniti severamente. La polizia di Goa sospetta un'esplosione di un cilindro di gas in cucina come causa del rogo nella discoteca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rogo discoteca goaturisti mortiIndia, decine di morti nell'incendio di una discoteca a Goa - Il bilancio delle vittime dell'incendio che ha devastato nella notte una discoteca nella città indiana di Goa, si aggrava con il passare delle ore. Come scrive tg.la7.it

rogo discoteca goaturisti mortiInferno di fuoco a Goa: 23 morti nel rogo di un nightclub. Molti sono turisti - Un grave incendio ha colpito un popolare nightclub ad Arpora, a Goa Nord, provocando la morte di decine di persone. Scrive msn.com

rogo discoteca goaturisti mortiIndia, incendio in un nightclub di Goa: almeno 23 morti. «Molti turisti» - E' di almeno 23 morti il bilancio di un incendio in un nightclub di Goa, località situata sulla costa occidentale indiana. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rogo Discoteca Goaturisti Morti