Roberto Valeriani racconta la bellezza equilibrata che guida la chirurgia estetica

“Nella chirurgia estetica contemporanea non si inseguono più standard rigidi e omologanti. Si ricerca armonia e proporzione: è la base di un risultato bello ma naturale, non artefatto, e soprattutto apprezzato dal paziente”. Così il professor Roberto Valeriani, chirurgo plastico ed estetico e docente alla Facoltà di Medicina dell’Università Internazionale Unicamillus di Roma, sintetizza la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Roberto Valeriani racconta la bellezza equilibrata che guida la chirurgia estetica

