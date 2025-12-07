Roberto Cingolani | Il nostro scudo blinda l?Europa Ma tra i 27 troppe armi diverse

L?Europa acceleri. «Questa Europa non è in grado di scoraggiare un?aggressione», per Roberto Cingolani, da due anni e mezzo alla guida di Leonardo. Ha stretto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roberto Cingolani: «Il nostro scudo blinda l?Europa. Ma tra i 27 troppe armi diverse»

Altri contenuti sullo stesso argomento

“La pace ha un costo e va protetta": così l’AD di Leonardo, Roberto Cingolani, in occasione della presentazione a Roma del progetto Michelangelo Dome, il nuovo scudo anti-missile europeo basato sull’intelligenza artificiale Made in Italy. Sarà operativo nel 2 - facebook.com Vai su Facebook

“La pace ha un costo e va protetta": così l’AD di @Leonardo_IT, Roberto Cingolani, in occasione della presentazione a Roma del progetto Michelangelo Dome, il nuovo scudo anti-missile europeo basato sull’intelligenza artificiale Made in Italy. Sarà operativo Vai su X

Roberto Cingolani: «Il nostro scudo blinda l’Europa. Ma tra i 27 troppe armi diverse» - «Questa Europa non è in grado di scoraggiare un’aggressione», per Roberto Cingolani, da due anni e mezzo alla guida di Leonardo. Si legge su ilmessaggero.it

Leonardo presenta il nuovo scudo anti-missile per l'Europa, il 'Michelangelo Dome'. Cingolani: "Altrimenti ci sterminano" - "Non sta finendo una guerra, ne sta iniziando una nuova", ha avvertito il n. today.it scrive

Leonardo lancia Michelangelo, lo scudo italiano contro le minacce aeree - L’ad Cingolani annuncia la creazione di un team misto in cui opereranno anche le Forze armate. Come scrive milanofinanza.it

Leonardo svela Michelangelo Dome, scudo antimissile con AI. Cingolani: la pace ha un costo e va protetta - “La pace ha un costo e va protetta": così l’AD di Leonardo, Roberto Cingolani, in occasione della presentazione a Roma del progetto Michelangelo Dome, il nuovo scudo anti- Segnala msn.com

Michelangelo Dome, cos’è lo scudo antimissile di Leonardo. Cingolani: “Unire le forze per le tecnologie o ci sterminano” - Il nuovo sistema di difesa avanzato crea una cupola dinamica di sicurezza, capace di individuare, tracciare e neutralizzare minacce di ogni tipo, dai droni ai missili. msn.com scrive

Cingolani e lo scudo di “Michelangelo” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Cingolani e lo scudo di “Michelangelo”" pubblicato il 3 Dicembre 2025 a firma di Luca Josi ... Da ilfattoquotidiano.it