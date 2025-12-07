Roberto Cingolani | Il nostro scudo blinda l?Europa ma le minacce sono molto serie Non dobbiamo essere aggredibili

L?Europa acceleri. «Questa Europa non è in grado di scoraggiare un?aggressione», per Roberto Cingolani, da due anni e mezzo alla guida di Leonardo. Ha stretto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roberto Cingolani: «Il nostro scudo blinda l?Europa, ma le minacce sono molto serie. Non dobbiamo essere aggredibili»

