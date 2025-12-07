Roberta Bruzzone ha litigato con Milo Infante? Perché non va più a Ore 14? Ecco la verità

Roberta Bruzzone lascia Ore 14: non solo divergenze con Milo Infante, ma anche qualcosa di inaspettato dietro la sua decisione. Ecco cosa è davvero accaduto. Leggi anche: Sapete che lavoro fa Roberta Bruzzone quando non è in tv? Ecco tutto sulla criminologa L’ assenza improvvisa di Roberta Bruzzone da Ore 14 ha acceso in pochi giorni un forte dibattito tra telespettatori e addetti ai lavori. La criminologa, presenza fissa del programma di Rai Due, non compare più né nella versione pomeridiana né nello spin-of f serale: ha annunciato sui social la volontà di prendersi una pausa per motivi di «scelta doverosa» e di maggiore controllo sui contenuti a cui presta la propria voce. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Roberta Bruzzone ha litigato con Milo Infante? Perché non va più a Ore 14? Ecco la verità

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un monologo di Roberta Bruzzone sul tema della manipolazione maschile ai danni delle donne: non fa sconti la serata inaugurale di Infinity 1 (piazza Zelioli Lanzini), il nuovo spazio di CremonaFiere. #cremona #RobertaBruzzone #infinity1 #CremonaFiere - facebook.com Vai su Facebook

STRUMENTALIZZARE UN MESSAGGIO: ROBERTA BRUZZONE HAI FALLITO ANCHE IN QUESTO. La psicologa pubblica un mio messaggio privato (di cui ho più volte parlato anche in occasioni mediatiche) in cui riconosco di essere stato male informato su Vai su X

Perché Roberta Bruzzone è assente a Ore 14 dopo il litigio con Milo Infante: cosa è successo - Roberta Bruzzone sparisce da Ore 14 dopo il litigio in diretta con Milo Infante: ora parla di 'scelte doverose' e di voler lavorare solo dove ... Riporta alfemminile.com

Roberta Bruzzone lascia Ore 14 dopo la lite con Milo Infante. Ma il vero motivo sarebbe un altro, ospite non gradito - Roberta Bruzzone non fa più parte di Ore 14, il programma pomeridiano di Rai2 condotto da Milo Infante e con uno spin off in onda in prima serata di giovedì. Da affaritaliani.it

Roberta Bruzzone lascia il programma dopo la lite con Milo Infante - Battibecco in diretta tra Serena Bruzzone e Milo Infante, e la criminologa potrebbe lasciare la trasmissione Ore14 ... dilei.it scrive

Roberta Bruzzone, la sua verità dietro l’addio a Ore 14, l’ultimatum (e la smentita): "Nessuna trattativa" - aut per parlare dell’omicidio di Chiara Poggi solo nell’edizione del pomeriggio ... Secondo libero.it

Roberta Bruzzone lascia “Ore 14”: ecco cosa si nasconde dietro l’addio - L’esperta di cronaca nera conferma sui social la fine della collaborazione: rapporti difficili, scelte professionali e nuovi progetti tra La Vita in Diretta e RaiPlay ... Riporta giornalelavoce.it

La Vita in Diretta, Matano si prende Roberta Bruzzone: l’addio (con polemica) a Milo Infante - La criminologa torna nel salotto del pomeriggio di Rai 1 dopo aver lasciato definitivamente il talk di Milo Infante "La mia coerenza non è negoziabile". Come scrive libero.it