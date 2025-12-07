A Natale, la tradizione si rinnova con gusti innovativi: arriva il panettone salsiccia e formaggio. Durante il weekend, presso l’hotel Colombo di Roma, si terrà l’edizione 2025 della Fiera nazionale del Panettone e del Pandoro, un evento imperdibile per gli amanti dei grandi lievitati italiani.

AGI - Nel week end, negli spazi dell’hotel Colombo di Roma, arriva per fsteggiare il diciottesimo compleanno l'edizione 2025 della Fiera nazionale del Panettone e del Pandoro, appuntamento ormai consolidato per gli appassionati dei grandi lievitati italiani. Una ventina di artigiani selezionati da tutta Italia, dalla Puglia alla Lombardia, sono stati scelti per esporre e far degustare i loro prodotti, tutti rigorosamente realizzati secondo metodi tradizionali. A sottolinearlo è Emanuele Giordano, presidente della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, che spiega come la selezione degli espositori risponda a criteri precisi: “Il criterio di selezione è rispettare la regola tradizionale dell’impasto del lievito madre. Agi.it

Rivoluzione in tavola a Natale, arriva il panettone salsiccia e formaggio - Nel week end, negli spazi dell’hotel Colombo di Roma, arriva per fsteggiare il diciottesimo compleanno l'edizione 2025 della Fiera nazionale del Panettone e del Pandoro, appuntamento ormai conso ... msn.com