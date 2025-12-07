Rivoluzionare le cure digitali per i pazienti con Alzheimer | il Poliba capofila del progetto internazionale
Il Politecnico di Bari è al centro del progetto internazionale Daring (Digital Advancement and Resilience In Neurodegenerative Healthcare through Innovation and SMEs), un'iniziativa da 1 milione di euro, co-finanziata dall'Unione Europea attraverso il Programma Interreg VI-A IPA South Adriatic. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Scopri altri approfondimenti
Cancro, la scoperta dell’Ormone SCG2 potrebbe rivoluzionare le cure: ecco cosa sappiamo
Maria Giovanna Mastromarino, chirurga toracica dell’AOU Pisana, è tra i vincitori del prestigioso “My First AIRC Grant”, con un progetto di ricerca che potrebbe rivoluzionare le cure per il tumore polmonare avanzato. La sua ricerca mira a perfezionare una nuo - facebook.com Vai su Facebook
Fujifilm Healthcare Italia porta il futuro in laboratorio - IAP 2025 Anatomia Patologica nell’era digitale: Medicina di Precisione, Big Data e Intelligenza Artificiale in corso a Milano, Fujifilm Healthcare Ital ... Da askanews.it
Sanità, un modello per portare le cure e la ricerca sempre più vicino ai pazienti - Centri di riferimento ad alta specializzazione affiancati da laboratori all’avanguardia. Si legge su repubblica.it
Intelligenza artificiale in sanità, pazienti battono i medici 2-0 - Il 79% dei pazienti usa strumenti digitali e il 52% si aspetta che l’AI trasformi le cure. Come scrive odontoiatria33.it