Rivivi l' ultimo giro ad Abu Dhabi di Lando Norris
Lando Norris è campione del mondo! L'inglese arriva terzo nel GP di Abu Dhabi e vince per soli due punti in classifica il suo primo mondiale. A nulla serve il primo posto conquistato da Max Verstappen. Rivivi l'ultimo giro a bordo della McLaren. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
