Rivelazioni di matthew lillard su five nights at freddys 3 e lo scontro luke skywalker vs darth vader con josh hutcherson

uscita e trama di Five Nights At Freddy's 2. Il film Five Nights at Freddy's 2 è stato distribuito nei cinema a distanza di due anni dal record di incassi registrato dal primo capitolo, prodotto da Blumhouse. La pellicola, diretta da Emma Tammi e sceneggiata dal creatore della serie, Scott Cawthon, presenta un cast di rilievo con attori come Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Megan Fox, Piper Rubio e Matthew Lillard. La produzione si ispira in modo libero alla popolare saga videoludica, concentrandosi sul personaggio di Mike Schmidt, ex sicurezza di Freddy Fazbear's Pizza, impegnato a proteggere la sorellina Abby dalle anime vendicative di William Afton, serial killer ormai scomparso.

