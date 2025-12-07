Ritrovato l' anziano scomparso a Gualdo Cattaneo | era scivolato in una scarpata a 400 metri da casa

L'anziano disperso da ieri, in località Ponte di Ferro, nel comune di Gualdo Cattaneo, è stato ritrovato alle due di notte dai soccorritori impegnati nelle ricerche, predisposte dalla Prefettura di Perugia.Ricerche che hanno visto impegnati i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Ritrovato con il drone l’anziano scomparso: era a 400 metri da casa - È stato ritrovato nella notte l’uomo di 91 anni che sabato pomeriggio si era allontanato dalla propria abitazione in località Ponte di Ferro, nel comune di Gualdo Cattaneo, senza fare rientro. Scrive umbria24.it

Anziano 91enne ritrovato nella notte grazie al drone: era scivolato in una scarpata - Ritrovato nella notte l'anziano 91enne dato per disperso nelle campagne del comune di Gualdo Cattaneo. Secondo corrieredellumbria.it

