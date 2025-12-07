Ritrovato l' anziano scomparso a Gualdo Cattaneo | era scivolato in un fosso a 400 metri da casa
L'anziano disperso da ieri, in località Ponte di Ferro, nel comune di Gualdo Cattaneo, è stato ritrovato alle due di notte dai soccorritori impegnati nelle ricerche, predisposte dalla Prefettura di Perugia.Ricerche che hanno visto impegnati i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Anziano disperso ritrovato nelle Foreste Casentinesi, recuperato in elicottero
Anziano va a funghi in montagna e si perde, ritrovato in buone condizioni
Anziano si perde nelle campagne: ore di apprensione, poi ritrovato in tarda serata
+++ A DIAMANTE | Anziano scomparso ritrovato dopo ore sotto la pioggia: sta bene https://gazzettadelsud.it/?p=2138402 - facebook.com Vai su Facebook