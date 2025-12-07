Ritrovato l' anziano scomparso a Gualdo Cattaneo | era scivolato in un fosso a 400 metri da casa

Perugiatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'anziano disperso da ieri, in località Ponte di Ferro, nel comune di Gualdo Cattaneo, è stato ritrovato alle due di notte dai soccorritori impegnati nelle ricerche, predisposte dalla Prefettura di Perugia.Ricerche che hanno visto impegnati i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

