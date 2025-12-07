Ritrovata la sedicenne scomparsa nel Napoletano sta bene
AGI - La 1sedicenne, ospite di una casa famiglia dalla quale si era allontanata martedì dopo le lezioni al liceo, è stata trovata dai carabinieri e sta bene. La denuncia di allontanamento è stata presentata dalla responsabile della struttura proprio ai carabinieri. L'appello lanciato via social dalla madre quarantenne, alla quale il Tribunale per i minorenni aveva sospeso la potestà genitoriale a gennaio 2025, facendo diventare pubblico il caso. . 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Suamy Rispoli, ritrovata la sedicenne di Portici scomparsa: sta bene
Ritrovata sedicenne scomparsa a Portici, sta bene
Portici, ritrovata la sedicenne scomparsa
È stata ritrovata e sta bene Suamy Rispoli, la sedicenne che dal 2 dicembre scorso era scomparsa dopo esser uscita da scuola a Portici, in provincia di Napoli. La ragazzina, secondo quanto si apprende, è stata rintracciata dai Carabinieri a Napoli e ora verrà - facebook.com Vai su Facebook
Ritrovata la sedicenne scomparsa a Portici: "Sta bene" - É stata ritrovata e sta bene Suamy Rispoli, la sedicenne che dal 2 dicembre scorso era scomparsa dopo esser uscita da scuola a Portici, in provincia di Napoli. Secondo rainews.it
Suamy Rispoli, ritrovata la sedicenne di Portici scomparsa: sta bene - Suamy Rispoli, la sedicenne di Portici di cui non si avevano notizie dallo scorso 2 dicembre, è stata trovata dai Carabinieri. Come scrive msn.com
Trovata la ragazza di 16 anni scomparsa da Portici: Suamy sta bene ed è tornata alla casa famiglia - È stata ritrovata e sta bene Suamy, la sedicenne che dal 2 dicembre scorso era scomparsa dopo esser uscita da scuola a Portici, in provincia di Napoli. leggo.it scrive