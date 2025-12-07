Ritrovata la sedicenne scomparsa a Portici sta bene

É stata ritrovata e sta bene Suamy Rispoli, la sedicenne che dal 2 dicembre scorso era scomparsa dopo esser uscita da scuola a Portici, in provincia di Napoli. embedpost id="2139502" La ragazzina, secondo quanto si apprende, è stata rintracciata dai Carabinieri a Napoli e ora verrà riportata nella casa famiglia dove si trovava da gennaio, dopo che alla madre era stata sospesa la potestà genitoriale.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

