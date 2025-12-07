Ritrovata la sedicenne scomparsa a Portici Napoli sta bene Era sparita da cinque giorni

È stata ritrovata e sta bene la sedicenne scomparsa il 2 dicembre scorso dopo essere uscita da scuola a Portici, in provincia di Napoli. La ragazza è stata rintracciata dai Carabinieri a Napoli e verrà riportata nella casa famiglia dove era ospitata da gennaio, dopo che alla madre le era stata sospesa la potestà genitoriale. L’allarme era stato lanciato dalla madre tramite un post su Facebook, in cui esprimeva paura e disperazione per la sorte della figlia: “Mia figlia è fragile, ho paura che le sia accaduto qualcosa. Doveva essere al sicuro, protetta, ed invece non so che fine abbia fatto mia figlia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ritrovata la sedicenne scomparsa a Portici (Napoli), sta bene. Era sparita da cinque giorni

