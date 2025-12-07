RISULTATI | Milano Wrestling Rissa Reale 2025 06.122025

Zonawrestling.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I risultati dello Show andato in scena Sabato ad Arese (MI): Milano WrestlingRissa Reale 2025” Sabato 6 Dicembre – Arese (MI) Campioni di Coppia Milano Wrestling Party Time (Brain & Sigma) (c) battono Milano Bene (Matt Disaster & The Entertrainer*) e mantengono i Titoli. Titolo Invictus Milano Wrestling Jaguar Julie (c) wVito Brambilla batte Diana Strong e mantiene il Titolo. Campione Italiano Milano Wrestling Alberto Borghi (c) wVito Brambilla batte Mariosoft e mantiene il Titolo. 30-Man Rissa Reale for #1 Contender Title Shot for All MW Title Mariosoft vince la Rissa Reale e diventa Nuovo #1 Contender. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

risultati milano wrestling rissa reale 2025 06122025

© Zonawrestling.net - RISULTATI: Milano Wrestling “Rissa Reale 2025” 06.12.2025

News recenti che potrebbero piacerti

ConquistaMi: i bambini imparano a conoscere Milano. I risultati tra gli alunni di Gratosoglio, viale Padova

Volley femminile Serie A1, seconda giornata: Chieri piega Milano al tie-break, Novara e Scandicci in vetta | Tutti i risultati e la nuova classifica

Tonno Consorcio investe a Milano e scommette sui risultati in Italia

Milano, rissa in via Padova: volano sedie e posacenere - Rissa in strada lungo via Padova, fuori da un bar, tra due gang di giovani. Secondo tg24.sky.it

Milano, maxi-rissa a colpi di sedie e bottiglie per le vie del centro | video - rissa avvenuta nel centro di Milano, a pochi passi dal Duomo. Lo riporta panorama.it

Rissa in strada a Milano: volano posacenere, sedie e portaombrelli - A azzuffarsi fuori da un locale che si trova all’angolo con via dei Transiti sono state almeno otto persone di origine sudamericana. Si legge su blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Risultati Milano Wrestling Rissa