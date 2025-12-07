RISULTATI | Milano Wrestling Rissa Reale 2025 06.122025
I risultati dello Show andato in scena Sabato ad Arese (MI): Milano Wrestling “Rissa Reale 2025” Sabato 6 Dicembre – Arese (MI) Campioni di Coppia Milano Wrestling Party Time (Brain & Sigma) (c) battono Milano Bene (Matt Disaster & The Entertrainer*) e mantengono i Titoli. Titolo Invictus Milano Wrestling Jaguar Julie (c) wVito Brambilla batte Diana Strong e mantiene il Titolo. Campione Italiano Milano Wrestling Alberto Borghi (c) wVito Brambilla batte Mariosoft e mantiene il Titolo. 30-Man Rissa Reale for #1 Contender Title Shot for All MW Title Mariosoft vince la Rissa Reale e diventa Nuovo #1 Contender. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
