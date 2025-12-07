Rischio usura Imprese insolventi Boom in Maremma Prima per aumento
GROSSETO Siamo entrati nel periodo delle festività natalizie e, come ogni anno, aumenta il rischio di usura. Molte famiglie italiane ricorrono al credito al consumo (prestiti personali, dilazioni di pagamento, "buy now, pay later" e rateizzazioni), per far fronte alle spese legate ai regali e ai consumi natalizi. E gli usurai, che operano all’interno di reti criminali organizzate, esercitano un forte condizionamento psicologico sulle vittime. E di conseguenza anche sulle aziende, come sostiene la ricerca della Cgia di Mestre: a livello provinciale, il numero più elevato di imprese segnalate come insolventi si concentra nelle grandi aree metropolitane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
