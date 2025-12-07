Ripartenza Campodarsego Este ko Lupi altro pari | risultati e classifica della 15ª giornata della Serie D
Il Campodarsego si rimette in marcia con una vittoria larga e convincente, l’Este si inceppa nel match più caldo, mentre la Luparense ritrova solidità, ma non la via del gol. Tre storie diverse, tre traiettorie che si incrociano in una domenica che chiarisce gerarchie e apre nuove domande nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
