RIP | al San Demetrio si proietta il film della salernitana De Santis
Proiezione unica, l'11 dicembre, di RIP, al cinema San Demetrio di via Dalmazia. Alle ore 19,30 presenterà il film sarà presentato dalla regista salernitana Santa De Santis e da Alessandro D'Ambrosi con parte del cast: seguirà, alla fine del film, l'incontro e dibattito con il pubblico. I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
