Rione Savorito il carico di droga nascosto nel ballatoio | è caccia ai proprietari

I controlli antidroga disposti dalla questura hanno portato a un maxi sequestro nel rione Savorito a Castellammare di Stabia. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato stabiese hanno perquisito uno stabile in traversa Lattaro, scoprendo un nascondiglio ricavato tra il ballatoio e il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La scoperta della polizia nel rione Savorito a Napoli #Napoli - facebook.com Vai su Facebook

#Castellammare - Rione Savorito, la Polizia rinviene oltre 3 kg di sostanza stupefacente Controlli in uno stabile sito alla Traversa Lattaro. Leggi la notizia --> ift.tt/pXzlLWC Vai su X

Rione Savorito a Castellammare, revocati i fondi Pnrr: «Ma il restyling va avanti» - Ora è ufficiale, i fondi Pnrr per l’abbattimento e ricostruzione del rione Savorito sono stati revocati. Come scrive ilmattino.it

Castellammare, Il Tar sblocca i lavori per il rione Savorito: corsa contro il tempo - Nell’udienza di ieri, il tribunale amministrativo della Campania ha respinto il ricorso presentato contro l’aggiudicazione ... Lo riporta ilmattino.it