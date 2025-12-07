Rione Savorito il carico di droga nascosto nel ballatoio | è caccia ai proprietari

I controlli antidroga disposti dalla questura hanno portato a un maxi sequestro nel rione Savorito a Castellammare di Stabia. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato stabiese hanno perquisito uno stabile in traversa Lattaro, scoprendo un nascondiglio ricavato tra il ballatoio e il.

