Rinnovo Maignan | ecco la richiesta al Milan E tra le alternative ci sono …

Pianetamilan.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, i rossoneri dovranno pensare al futuro in porta con il rinnovo di Mike Maignan ancora in totale bilico. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

rinnovo maignan richiesta milanPatto con Maignan, ma il Milan studia le alternative: può tornare di moda Lunin - Il dossier resta fermo, come ha ricordato il ds rossonero Igli Tare: all’inizio. Riporta tuttomercatoweb.com

rinnovo maignan richiesta milanMercato Milan, nuovo nome per la porta: sarà lui l’erede di Maignan? - Spunta un nuovo nome per a porta del Milan: Igli Tare sta sondando il terreno per l'estremo difensore della Liga. Come scrive spaziomilan.it

rinnovo maignan richiesta milanRinnovo Maignan, Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha analizzato il futuro del portiere francese in scadenza di contratto a giugno - Rinnovo Maignan, Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha analizzato il futuro del portiere francese in scadenza di contratto a giugno Nel corso della sua lunga ed esclusiva intervista concessa ai ... Lo riporta milannews24.com

