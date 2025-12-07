BREMBIO (Lodi) Si sono concluse alle 13 di ieri le lunghe e complesse operazioni di recupero della cisterna carica di Gpl finita in un fossato della strada bassa per Cascina Cà de Tacchini di Brembio, all’intersezione con la provinciale 168. Il travaso del carico della cisterna, circa 6mila litri di Gpl su una capacità complessiva del mezzo pesante di 10mila, era iniziato verso la mezzanotte di venerdì ed è proseguito senza interruzioni fino al mattino di ieri, impegnando intensamente i vigili del fuoco di Lodi e di Milano, chiamati a gestire una situazione delicata, sia per la natura del carico, sia per le condizioni ambientali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rimossa la cisterna finita nel fossato, recuperati 6mila litri di gpl