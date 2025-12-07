Rigenerazione dell’ex Caserma | il progetto Boeri

Un “edificio-città” a Voghera: presentato il masterplan firmato Stefano Boeri Interiors per la rigenerazione dell’ex caserma di Cavalleria Vittorio Emanuele II. La rigenerazione dell’ex Caserma di Cavalleria Vittorio Emanuele II compie oggi un passo decisivo. In uno dei luoghi più simbolici della città prende forma una nuova visione urbana che unisce servizi, cultura e socialità, restituendo valore a uno spazio che per decenni è stato al tempo stesso memoria, occasione mancata e attesa collettiva. È in questo scenario che è stato presentato il masterplan per la rigenerazione funzionale dell’ex complesso militare, un progetto che guarda al futuro di Voghera con ambizione e responsabilità. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Rigenerazione dell’ex Caserma: il progetto Boeri

