Riflessioni d’Avvento La vita sia un esagerato sognare
H o incrociato il folle di Dio. Correva! Ah, come correva? Correva, correva con tutte le forze. Ma io gli ho detto: “Perché corri così, folle di Dio? Da dove stai scappando? Chi ti sta inseguendo?”. Soltanto gente impaurita e vile può immaginare che io stia correndo per scappare. Scappare da dove? Scappare da chi? Io corro e corro, ma non scappo: non ho paura di niente. Forse perché sono folle. Forse voi scappate per paura del mostro che avete creato e che sta per inghiottirvi! Forse voi correte e vi agitate per scappare alla morte disperata che è il vostro incubo. Io non corro per scappare dalla morte, ma per andare incontro alla vita! Io gli dico: “Allora perché corri così? Dove stai andando?”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
