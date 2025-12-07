Rifiuti selvaggi controlli a tappeto Si rischiano multe salatissime

Raccolta differenziata, Aset annuncia controlli più severi per gli indisciplinati, che rischiano multe fino a 3000 euro, e mette in campo la campagna di informazione "Come butta?" per la corretta gestione dei rifiuti. A chi abbandona sacchetti della spazzatura fuori dei cassonetti – da gennaio a ottobre 2025 ci sono state 176 rimozioni e 323 verbali elevati – il presidente di Aset Giacomo Mattioli, ricorda che il recente decreto Terra dei Fuochi ha inasprito le sanzioni: non più da 100 euro ma da 1000 a 3000 euro. "Questa è l’entità delle multe – spiega Mattioli – applicate ai responsabili degli abbandoni, individuati dagli ispettori ambientali tramite le telecamere (le isole ecologiche autorizzate per la videosorveglianza entro fine anno saranno 93) o altri elementi utili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti selvaggi, controlli a tappeto. Si rischiano multe salatissime

