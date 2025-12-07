Rifiuti in Emilia Romagna | in questi 39 comuni la bolletta dipenderà da quanto butti dal 2026
Bologna, 7 dicembre 2025 — In Emilia-Romagna la tariffa puntuale per i rifiuti continua a espandersi: ecco l’ elenco completo dei comuni in cui dall’1 gennaio 2026 ci sarà il passaggio da tariffe forfettarie a sistemi che legano il costo al quantitativo effettivo di rifiuto indifferenziato prodotto nell calcolo del costo del servizio. In questo modo, ovviamente, viene premiato chi differenzia il più possibile i rifiuti e riduce al minimo l’indifferenziato. Qual è la differenza tra Tariffa puntuale e Tari. Un mezzo per la raccolta differenziata dei rifiuti La Tari è la tassa sui rifiuti che viene calcolata su criteri fissi come superficie dell’immobile e il numero componenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Emilia-Romagna: rimossi oltre 1.100 chili di plastica e rifiuti dai volontari Plastic Free nel weekend
Reggio Emilia, blitz dei piromani dei cassonetti dei rifiuti
La denuncia di un residente: "In via Emilia senzatetto accampato sul marciapiede fra rifiuti e urina" [VIDEO]
L’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) ha approvato le graduatorie definitive dei contributi per l’annualità 2025, destinati a progetti di prevenzione e riduzione dei rifiuti, centri del riuso e interventi in aree montane. Tra i ben - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti in Emilia Romagna: in questi 39 comuni la bolletta dipenderà da quanto butti (dal 2026) - Romagna la tariffa puntuale per i rifiuti continua a espandersi: ecco l’ elenco completo dei comuni in cui dall’1 gennaio 2026 ci sarà il passaggio da tariffe forf ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Il ruolo di Atersir e l’andamento regionale - Nella lista Atersir, l’agenzia regionale che coordina i servizi idrici e di gestione dei rifiuti, monitora l’avanzamento della tariffa puntuale in Emilia- Si legge su ilrestodelcarlino.it
Tariffe dei rifiuti, quanto si paga a Cesena, Forlì e Ravenna. In Emilia Romagna rincaro del 3% rispetto al 2024 - In Emilia Romagna una famiglia paga in media 284 euro, +3,2% rispetto al 2024 quando ne spendevano 275. Si legge su ravennatoday.it