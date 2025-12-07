Rifiuti in Emilia Romagna | in questi 39 comuni la bolletta dipenderà da quanto butti dal 2026

Bologna, 7 dicembre 2025 — In Emilia-Romagna la tariffa puntuale per i rifiuti continua a espandersi: ecco l’ elenco completo dei comuni in cui dall’1 gennaio 2026 ci sarà il passaggio da tariffe forfettarie a sistemi che legano il costo al quantitativo effettivo di rifiuto indifferenziato prodotto nell calcolo del costo del servizio. In questo modo, ovviamente, viene premiato chi differenzia il più possibile i rifiuti e riduce al minimo l’indifferenziato. Qual è la differenza tra Tariffa puntuale e Tari. Un mezzo per la raccolta differenziata dei rifiuti La Tari è la tassa sui rifiuti che viene calcolata su criteri fissi come superficie dell’immobile e il numero componenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

