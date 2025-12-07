Ricoveri troppo costosi Pronto Soccorso lenti | i migliori e i peggiori in Italia

La più recente elaborazione di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) conferma una verità scomoda per il sistema sanitario italiano: il costo medio di una “giornata di degenza per acuti” varia in modo sostanziale da regione a regione — e molto spesso è più alto al Sud. Il divario è impressionante: mentre in alcune strutture del Nord, indicate come modelli di efficienza, la degenza pesa relativamente poco sulle risorse, in alcuni ospedali del Sud il costo per ricovero può raggiungere cifre da suite a cinque stelle. “Un valore elevato dell’indicatore – dice Agenas – viene valutato negativamente, in quanto rappresenta maggiori costi operativi connessi ad ogni giornata di degenza”. 🔗 Leggi su Panorama.it

