Ricoverato d’urgenza Ansia per l’attore il malore e la corsa in ospedale | le sue condizioni

Un malore improvviso, violento, capace di trasformare un pomeriggio come tanti in una corsa disperata verso l’ospedale. È la storia di un noto volto della televisione internazionale che, nelle ultime ore, ha voluto raccontare pubblicamente l’incubo vissuto a causa di un episodio legato allo svapo, pratica che per anni aveva considerato innocua e sotto controllo. Nessun segnale premonitore, nessun campanello d’allarme: solo un dolore lancinante, arrivato dal nulla, che ha cambiato il corso della sua giornata e, forse, della sua vita. Secondo il suo stesso racconto, tutto sarebbe iniziato con una fitta al petto talmente intensa da lasciarlo senza fiato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it