Ricette e piatti tipici dell’Immacolata | cosa si porta in tavola

L’ 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, inaugura simbolicamente il periodo natalizio. È la ricorrenza che apre le porte alle riunioni familiari, ai primi pranzi di festa e ai sapori che accompagneranno l’intero mese di dicembre. La cucina dell’Immacolata varia da regione a regione, ma conserva un filo comune: è un rito di inizio, il momento in cui la tavola anticipa le atmosfere del Natale attraverso piatti semplici, pietanze fritte con l’olio nuovo, dolci tradizionali e preparazioni da condividere con famiglia e amici. Festa dell’Immacolata, che cosa si celebra l’8 dicembre Le origini del pranzo dell’Immacolata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ricette e piatti tipici dell’Immacolata: cosa si porta in tavola

