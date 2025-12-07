Ricerca Fondo italiano per la Scienza | alla Campania 38,5 milioni per 28 progetti
In arrivo 35,8 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Campania che si sono aggiudicate 28 progetti del terzo bando del Fondo italiano per la scienza (Fis 3). Lo stanziamento del ministero dell’Università e della Ricerca – che ha esaminato oltre 5mila proposte a livello nazionale selezionandone 326 per un totale complessivo superiore ai 432 milioni di euro – riguarda sostanzialmente tre macrosettori: Life Sciences, Physical Sciences and Engineering, e Social Sciences and Humanities. Al primo settore sono andati oltre 14,6 milioni, al secondo 16,3 e alle Scienze sociali e umane quasi 5 milioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
