Ricerca Fondo italiano per la Scienza | alla Campania 38,5 milioni per 28 progetti 

In arrivo  35,8 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Campania  che si sono aggiudicate  28 progetti del terzo bando del Fondo italiano per la scienza  (Fis 3). Lo stanziamento del  ministero dell’Università e della Ricerca –  che ha esaminato oltre 5mila proposte a livello nazionale selezionandone  326  per un totale complessivo superiore ai 432 milioni di euro –  riguarda sostanzialmente tre macrosettori: Life Sciences, Physical Sciences and Engineering, e Social Sciences and Humanities. Al primo settore sono andati oltre 14,6 milioni, al secondo 16,3 e alle Scienze sociali e umane quasi 5 milioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

