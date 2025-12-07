Ricerca fibre alleate contro il mieloma | possono rallentare la progressione della malattia

Ildenaro.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio internazionale, guidato dal gruppo del  dottor Matteo Bellone,  responsabile dell’Unità, Immunologia cellulare dell’Irccs Ospedale San Raffaele e dalla dottoressa  Urvi A. Shah, ematologa – oncologa del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, rivela che  una dieta ricca di fibre e basata su alimenti vegetali  può modificare alcuni dei meccanismi biologici in grado di ritardare la progressione verso il mieloma multiplo. I ricercatori, nell’articolo appena pubblicato sulla rivista  Cancer Discovery,  mostrano che intervenire sull’alimentazione – un gesto quotidiano, quasi banale nella sua semplicità – può trasformarsi in  un ‘interruttore biologico’, capace di influenzare metabolismo, immunità e flora batterica  intestinale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

