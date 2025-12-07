Da simbolo della movida a locale diventato un punto di riferimento per la pace e l’amore di Dio: la svolta di un imprenditore a Riccione. “La mia vita è cambiata” Una scelta inaspettata ha colto di sorpresa tutti i clienti di un noto locale italiano. Uno dei luoghi simbolo della movida, ha deciso di regalare un messaggio chiaro, in linea con i significati più profondi del periodo natalizio. L’imprenditore, titolare del locale, ha deciso di abbandonare i simboli legati al consumismo e li ha sostituiti con qualcosa di più vicino al vero significato Cristiano. – cityrumors Il proprietario del Victor Lab, un locale tra i più famosi di Riccione, è stato protagonista di una scelta a dir poco sorprendente. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Riccione shock, la vetrina del lusso diventa un presepe: l'imprenditore rilancia: "Jesus is King"