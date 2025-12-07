Riccardo Stimolo ha lasciato Amici? Indizi e polemiche online

Porre attenzione alle parole, dentro e fuori Amici 25, non è mai stato così importante. Lo sa bene Riccardo Stimolo, finito al centro di una polemica che ha preso forza ora dopo ora, fino a diventare un tema molto discusso. Vecchi contenuti social gli sono costati critiche durissime e richieste di provvedimenti esemplari. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale conferma un’uscita dalla scuola, ma alcuni dettagli emersi sui social hanno alimentato l’ipotesi di un addio improvviso. Ecco il quadro, con i fatti e i (pochi) punti fermi. Amici 25: frasi sconvolgenti di due cantanti Amici 25: la segnalazione su Riccardo che ha acceso la miccia. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

