Riapre via Veneto a Cussignacco | fine dei lavori prevista per Natale
Prosegue il cantiere di via Veneto a Cussignacco, avviato per risolvere i cedimenti della strada causati dal degrado del canale interrato dove scorre la Roggia di Palma. Il manufatto in calcestruzzo armato, realizzato nel 1971, come racconta l'assessore l'assessore alla viabilità e al verde. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Riapre la sede Veneto Caffè Centro Storico: dal 6 dicembre saremo operativi tutti i giorni in una versione natalizia! Cioccolata calda (anche senza lattosio!) Bocconotti pugliesi Cartellate Panettone a tranci Gelati caldi (scopri come sono!) Tutti i gi - facebook.com Vai su Facebook