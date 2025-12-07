"Rispetto al passaggio a livello di viale Ramazzini, siamo in contatto con Fer su diverse situazioni delle nostre linee reggiane, che sono in qualche modo legate le une alle altre (via Antica, viale Ramazzini e via Pansa). Contiamo a breve di avere un quadro più chiaro sulle tempistiche per risolvere la situazione di via Ramazzini". L’assessora alla mobilità Carlotta Bonvicini si prende l’impegno con il comitato ‘ Ascoltare Santa Croce ’ che ha scritto in maniera ironica e provocatoria una lettera. a Babbo Natale chiedendo sotto l’albero la riapertura a doppio senso di marcia del passaggio a livello di viale Ramazzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riapertura totale di viale Ramazzini: "Aspettiamo delle risposte da Fer"