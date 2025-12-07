Rettorato la ditta è in crisi | l?Ateneo paga i subappalti e così si salva un cantiere
ANCONA Brividi per il cantiere del nuovo Rettorato di corso Stamira, il progetto di riqualificazione dell?ex Palazzo di Vetro ad opera dell?Univpm (che l?ha acquistato per 7,9. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
