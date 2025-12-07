Rette asilo in aumento Baroni | Unico modo per non alzare le tasse
Sul tema dell’aumento delle rette per le scuole d’infanzia a San Martino in Rio, oggetto di polemiche da parte dei consiglieri di opposizione di Alleanza Civica, arriva la replica di Marco Baroni (foto), capogruppo di maggioranza in consiglio: "Il Comune di San Martino in Rio investe nei servizi scolastici più di 1,3 milioni di euro, pari al 23,5% della spesa corrente. Il costo totale del servizio nido ammonta a 670 mila euro. Di fatto, per garantire il servizio a ogni bambino iscritto, occorrono più di 11 mila euro. Che vengono coperti solo al 25% dalle rette versate dalle famiglie: per ogni bambino iscritto al nido vengono investiti più di settemila euro all’anno di risorse comunali, garantite dalla fiscalità generale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
