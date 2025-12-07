Resident Evil Requiem GameStop ha rivelato per errore alcuni contenuti del gioco?

GameStop sembra aver rivelato accidentalmente alcuni presunti contenuti di Resident Evil Requiem, pubblicando nella pagina della Deluxe Edition una descrizione che ha acceso molti dubbi nella community. Nel testo incriminato si legge che la versione premium includerebbe il codice digitale Steam, una SteelBook e una serie di contenuti digitali aggiuntivi. Tra questi compare il Sanctuary Expansion Pass, che prometterebbe due nuovi scenari della storia e un importante aggiornamento per la modalità Mercenari, oltre a cosmetici come il filtro Morphic Visor, tre costumi del pacchetto Shadow Walker, un artbook digitale e la colonna sonora ufficiale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

