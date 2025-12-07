Report rifiuti urbani Montuoro | La Calabria consolida un cambio di passo strutturale
“Il nuovo Report regionale sui rifiuti urbani conferma che la Calabria sta consolidando un cambio di passo strutturale nelle proprie politiche ambientali". È quanto afferma l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro che spiega: "La raccolta differenziata supera il 58% e registra una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
