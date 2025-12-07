Replica La Promessa in streaming puntata 7 dicembre 2025 | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – domenica 7 dicembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
BOOM di ascolti per #LaPromessa che stravince con 1.035.000 spettatori e uno share che sfiora il 6% (senza contare il successo su #MediasetInfinity e nella replica mattutina). Numeri che dovrebbero far capire a #Mediaset quanto questa meravigliosa soap, - facebook.com Vai su Facebook
