Remigrazione sit-in ai giardini Manifestazione con striscioni e cori Dura reazione di Cgil e partiti
Un centinaio di manifestanti del Comitato Remigrazione si è presentato ieri pomeriggio ai giardini di via Chiodo al grido di “Riprendersi Spezia". Come già accaduto nello scorso maggio nelle vie cittadine, anche se ieri nei numeri l’iniziativa è stata decisamente più contenuta e non ha avuto una contro manifestazione. Ma l’effetto sorpresa del presidio del quale si vociferava in città ma non era stato ufficialmente annunciato, ha scatenato la reazione dei sindacati e partiti politici. Sono stati esposti striscioni e bandiere tricolori, senza nessun altro simbolo di gruppi, sotto il monitoraggio delle forze dell’ordine della Questura, carabinieri e polizia locale che hanno presenziato fino alle 18 quando il gruppo ha interrotto il sit-in. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Fumogeni, slogan e bandiere italiane: ieri a Latina la protesta di Remigrazione contro il degrado in zona Don Morosini LATINA — Fumogeni, cori e bandiere tricolori hanno acceso la serata di via Don Morosini, dove il Comitato Remigrazione e Riconquista è s - facebook.com Vai su Facebook
Remigrazione, sit-in ai giardini. Manifestazione con striscioni e cori . Dura reazione di Cgil e partiti - Il presidio si è radunato nel primo pomeriggio ai giardini di piazza Chiodo senza però sfilate in centro "Una situazione inaccettabile, organizzeremo una contro- Segnala lanazione.it
Un centinaio di “antifascisti” al presidio ai giardini Speyer tra cori, striscioni e bandiere comuniste - Un centinaio di persone stanno dando vita ai giardini Speyer a un "presidio antifascista", sorta di contro manifestazione organizzata per protesta contro ... Secondo ravennaedintorni.it
Un presidio «antifascista» ai giardini Speyer prima del corteo del movimento di ultradestra - Contro la manifestazione del Comitato di ultradestra "Remigrazione e Riconquista" in programma a Ravenna sabato pomeriggio (ritrovo alle 16 in zona ... Da ravennaedintorni.it
Il sit-in dell’estrema destra: "Immigrazione incontrollata. Le nostre città prigioniere" - "In verità domani (oggi, ndr) manifesteremo anche a Verona e Trieste, ... ilrestodelcarlino.it scrive
“Remigrazione” e “riconquista”, attenzione alle parole d’odio - Sono toni sempre più belligeranti quelli che si ascoltano negli ambienti dell’estrema destra da qualche mese a questa parte ... Riporta avvenire.it
Latina, oltre cento persone al sit-in di Remigrazione e Riconquista - Oltre cento cittadini si sono radunati ieri sera nella piazzetta di via Don Morosini per la manifestazione promossa dal comitato Remigrazione e Riconquista. Secondo latinacorriere.it