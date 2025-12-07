remigrazione sit in ai giardini manifestazione con striscioni e cori dura reazione di cgil e partiti

Un centinaio di manifestanti del Comitato Remigrazione si è presentato ieri pomeriggio ai giardini di via Chiodo al grido di “Riprendersi Spezia". Come già accaduto nello scorso maggio nelle vie cittadine, anche se ieri nei numeri l’iniziativa è stata decisamente più contenuta e non ha avuto una contro manifestazione. Ma l’effetto sorpresa del presidio del quale si vociferava in città ma non era stato ufficialmente annunciato, ha scatenato la reazione dei sindacati e partiti politici. Sono stati esposti striscioni e bandiere tricolori, senza nessun altro simbolo di gruppi, sotto il monitoraggio delle forze dell’ordine della Questura, carabinieri e polizia locale che hanno presenziato fino alle 18 quando il gruppo ha interrotto il sit-in. 🔗 Leggi su Lanazione.it

