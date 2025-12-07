Regione autorizza la caccia alla pavoncella | le associazioni animaliste e antispeciste presentano diffida

FIRENZE – Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu e Wwf Italia hanno inviato una diffida formale alla Regione Toscana per la decisione di autorizzare la caccia alla pavoncella, una specie in declino. “La decisione è stata adottata utilizzando una norma recentemente modificata che antepone la politica alla scienza – dicono le associazioni animaliste e antispeciste – Tale norma equipara il parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (Ctfvn) – organo ad orientamento prettamente politico – a quello di Ispra, l’ente tecnico-scientifico nazionale, eliminando di fatto ogni contributo scientifico indispensabile per valutare gli impatti della caccia sulla biodiversità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondisci con queste news

“Lo Spid ci semplifica la vita: è fondamentale che raggiunga la massima copertura possibile della popolazione regionale”. Così @SebastianoCall2 sulla delibera che autorizza la #RegioneFVG a rinnovare la Convenzione per l’attivazione di sportelli LepidadI Vai su X

La normativa autorizza l'aborto fino alla dodicesima settimana, segnando un importante passo avanti nel campo dei diritti riproduttivi in questa regione conservatrice Leggi - facebook.com Vai su Facebook

Regione autorizza la caccia alla pavoncella: le associazioni animaliste e antispeciste presentano diffida - Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu e Wwf Italia hanno inviato una diffida formale alla Regione Toscana per la decisione di autorizzare la caccia alla pavoncella, una specie in declino. msn.com scrive

Caccia: associazioni ambientaliste diffidano Regione Toscana - ENPA, LAC, LAV, Legambiente, Lipu e WWF Italia hanno inviato una diffida formale alla Regione Toscana per la decisione di autorizzare la caccia alla pavoncella, ... Da controradio.it

Anche in Padule riapre la caccia alla Pavoncella. Il Wwf: "Grave errore" - Parte da qui la preoccupazione espressa dal delegato Wwf Guido Scoccianti nei confronti dell’esemplare che popola anche il Padule di Fucecchio, in merito all’apertura della ... Riporta lanazione.it