Regione autorizza la caccia alla pavoncella | le associazioni animaliste e antispeciste presentano diffida

Corrieretoscano.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu e Wwf Italia hanno inviato una diffida formale alla Regione Toscana per la decisione di autorizzare la caccia alla pavoncella, una specie in declino. “La decisione è stata adottata utilizzando una norma recentemente modificata che antepone la politica alla scienza – dicono le associazioni animaliste e antispeciste – Tale norma equipara il parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (Ctfvn) – organo ad orientamento prettamente politico – a quello di Ispra, l’ente tecnico-scientifico nazionale, eliminando di fatto ogni contributo scientifico indispensabile per valutare gli impatti della caccia sulla biodiversità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

