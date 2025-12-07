Reggio Emilia antifà attaccano un volantinaggio del Blocco Studentesco La riposta li lascia scottati

Ilprimatonazionale.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 7 dic – Reggio Emilia non è nuova alle cronache dello scontro studentesco. Ma negli ultimi giorni è accaduto qualcosa che va oltre la ritualità dei volantini strappati e delle solite dichiarazioni indignate. Davanti ai licei Spallanzani e Chierici, l’attività politica del Blocco Studentesco ha scatenato la reazione del “Coordinamento Rabun”, un collettivo antifascista come tanti. Il copione è sempre lo stesso: tentativi di impedire fisicamente un volantinaggio, accuse rigirate immediatamente ai “neofascisti”, racconto preconfezionato consegnato a una stampa locale che non fa domande ma replica il ciclostilato antagonista. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

reggio emilia antif224 attaccano un volantinaggio del blocco studentesco la riposta li lascia scottati

© Ilprimatonazionale.it - Reggio Emilia, antifà attaccano un volantinaggio del Blocco Studentesco. La riposta li lascia “scottati”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Reggio Emilia, ecco il nuovo liceo Iess: iniziati i lavori del campus. “Un grande cuore pulsante”

Da Reggio Emilia il monito di Li Calzi: "Parità di genere, in Sicilia diritto non più rinviabile"

Reggio Emilia, 41enne morto all’alba dopo l’uso del taser della polizia

Polo della Moda Reggio Emilia, Confindustria attacca la Cgil - "Non ci riconosciamo nelle modalità con cui il sindacato (Cgil, ndr) ha gestito questa vertenza aziendale, ponendosi intenzionalmente l'obiettivo di alimentare in ogni modo un inesistente caso ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Reggio Emilia Antif224 Attaccano