Roma, 7 dic – Reggio Emilia non è nuova alle cronache dello scontro studentesco. Ma negli ultimi giorni è accaduto qualcosa che va oltre la ritualità dei volantini strappati e delle solite dichiarazioni indignate. Davanti ai licei Spallanzani e Chierici, l’attività politica del Blocco Studentesco ha scatenato la reazione del “Coordinamento Rabun”, un collettivo antifascista come tanti. Il copione è sempre lo stesso: tentativi di impedire fisicamente un volantinaggio, accuse rigirate immediatamente ai “neofascisti”, racconto preconfezionato consegnato a una stampa locale che non fa domande ma replica il ciclostilato antagonista. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Reggio Emilia, antifà attaccano un volantinaggio del Blocco Studentesco. La riposta li lascia “scottati”