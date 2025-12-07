Un brindisi con ‘apericivico’ in vista del Natale, certo, ma anche l’occasione per presentare il comitato per il ‘Sì’ al prossimo referendum sulla riforma costituzionale. È questo l’appuntamento organizzato ieri al ’Catomes Tot’ dall’associazione Reggio Civica, di cui fanno parte i due consiglieri comunali e avvocati Giovanni Tarquini e Carmine Migale (Lista Civica per Reggio). Il referendum sarà in primavera e questo comitato "nasce con l’intento di valutarne gli effetti reali sulla vita dei cittadini, senza preconcetti politici" spiega Tarquini. In primis per quanto riguarda la separazione delle carriere di giudici e pm: "Nel processo penale avere una giustizia giusta significa poter contare su un apparato giudiziario solido e organizzato - aggiunge -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Civica: un comitato per il sì