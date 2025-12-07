Recupero ex Tommaseo e isola di Sant' Andrea | via libera ai progetti strategici

BRINDISI - Un futuro turistico congressuale per l'ex collegio navale Tommaseo e una vcazione culturale, educativa e di ricerca marina per l'isola di Sant'Andrea. Il percorso è stato tracciato dalla giunta comunale di Brindisi, con l'approvazione di due delibere riguardanti i documenti di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

