Record di miliardari nel mondo | sono 2.900 e possiedono 15.800 miliardi

Nel 2025 il numero di super ricchi nel mondo ha toccato un livello record. Secondo l’ultimo Billionaire ambitions report di Ubs i miliardari nel mondo sono arrivati a circa 2.900, contro meno di 2.700 l’anno precedente. Il loro patrimonio complessivo ha toccato i 15.800 miliardi di dollari, cioè. 🔗 Leggi su Today.it

