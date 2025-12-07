Record di miliardari nel mondo | sono 2.900 e possiedono 15.800 miliardi

Nel 2025 il numero di super ricchi nel mondo ha toccato un livello record. Secondo l’ultimo Billionaire ambitions report di Ubs i miliardari nel mondo sono arrivati a circa 2.900, contro meno di 2.700 l’anno precedente. Il loro patrimonio complessivo ha toccato i 15.800 miliardi di dollari, cioè. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Cristiano Ronaldo batte un altro record: è il primo calciatore a entrare nel club dei miliardari

Un miliardario ha deciso di devolvere UN MILIONE DI EURO a chi riuscira' ad infrangere alla Valencia Marathon 2025 i record del mondo stabiliti da Kelvin Kiptum (2:00:35) e Ruth Chepngetich (2:09:56). VERRÀ COMPIUTA L'IMPRESA? #valenciamarathon2 - facebook.com Vai su Facebook

I miliardari sono sempre di più e la loro ricchezza complessiva ha raggiunto valori record. buff.ly/RJtWaFD Vai su X

Record di miliardari nel mondo: sono 2.900 e possiedono 15.800 miliardi - Non c'erano mai stati così tanti super ricchi sul pianeta, sono 200 in più dello scorso anno: cosa si nasconde dietro i numeri monstre ... Da today.it

Mai così tanti miliardari nel mondo, valgono 16 trilioni di dollari. Boom di eredità - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mai così tanti miliardari nel mondo, valgono 16 trilioni di dollari. Lo riporta tg24.sky.it

Lo studio di UBS Quasi 3000 miliardari nel mondo: la ricchezza tocca nuovi massimi - Dal punto di vista geografico, le Americhe fanno da apripista con una crescita del 16% della ricchezza dei miliardari, che ha raggiunto i 7500 miliardi; l'Asia- Scrive bluewin.ch