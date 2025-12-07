Re Carlo e Regina Camilla pubblicano il biglietto di auguri di Natale 2025

Re Carlo e Regina Camilla hanno condiviso sulla pagina Instagram ufficiale della Famiglia Reale britannica il biglietto di auguri di Natale per il 2025, mostrando un’immagine che celebra la loro unione e il periodo festivo.?? It’s beginning to look a lot like Christmas! The King and Queen are pleased to share their Christmas card for this year, featuring a photograph taken in the grounds of Villa Wolkonsky in Rome during Their Majesties’ State Visit to The Republic of Italy in April.?. pic.twitter.com1r0gbSFrQJ — The Royal Family (@RoyalFamily) December 7, 2025 La foto scelta ritrae la coppia reale nei giardini di Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico a Roma, durante la visita di Stato in Italia dello scorso aprile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Re Carlo e Regina Camilla pubblicano il biglietto di auguri di Natale 2025

Altre letture consigliate

Nonostante la presenza di numerosi membri della famiglia reale, Re Carlo e la Regina Camilla non sono stati visti all'Abbazia di Westminster - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo e la Regina Camilla svelano il biglietto di auguri di Natale che quest'anno è un omaggio all'amore - Re Carlo e la Regina Camilla hanno presentato il loro biglietto d'auguri di Natale 2025 in cui sono raffigurati in un momento speciale della loro vita. vanityfair.it scrive

Re Carlo, Camilla gli ruba la giacca: lo splendido look vintage della Regina - Re Carlo è stato vittima di furto: la Regina Camilla gli ha rubato una preziosa giacca vintage donata dall’Arabia Saudita ... Lo riporta dilei.it

Re Carlo, il tentato omicidio di Camilla in un thriller agghiacciante - Re Carlo sopporta che sua moglie Camilla sia tra i protagonisti di un thriller da brividi. Si legge su dilei.it

La tiara di diamanti indossata dalla regina Camilla alla cena di Stato è un omaggio a Elisabetta II - La regina Camilla ha partecipato alla cena di Stato organizzata a Buckingham Palace in onore del Presidente tedesco ... Da fanpage.it

Montella, 100 anni per Carmela Bello: gli auguri di Re Carlo e Camilla per la donna di origini Irpine - Le è stato concesso un onore da suddita dei Windsor, ma a suo modo, anche lei è una sovrana, "la regina madre" di una grande famiglia di origine irpina con 2 figli, ... Si legge su ilmattino.it

Re Carlo, Camilla e i principi di Galles, ricevimento «di Natale» in onore di Steinmeier (per ricucire dopo la Brexit) - Nella St George's Hall di Windsor il banchetto di Stato per la visita del presidente della Germania: trota, aragoste e pernice per 160 invitati ... Si legge su msn.com