Inter News 24 Ravezzani che fotografa pregi, forza offensiva e anche i limiti difensivi dei nerazzurri: ecco qual è il Club favorito per il titolo. La larga vittoria contro il Como ha acceso un coro di consensi attorno all’Inter di Cristian Chivu, allenatore romeno che sta dando un’impronta sempre più riconoscibile alla squadra. Tra i commenti più netti spicca quello di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che ha analizzato il momento nerazzurro con il consueto stile diretto, sottolineando punti di forza e criticità. Il 4-0 contro la formazione di Cesc Fabregas, tecnico spagnolo in forte ascesa, ha mostrato ancora una volta una squadra intensa, aggressiva, capace di dominare sul piano fisico e tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ravezzani sicuro: «A dicembre questa è la squadra che resta la favorita per lo scudetto…»